Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск экс-владельца "VAB Банка" Олега Бахматюка. Его данные разместили в базе розыска лиц, которые скрываются от органов власти, на сайте Министерства внутренних дел (МВД).

На сайте сообщается, что статьи обвинения - ст. 91 ч. 5, ст. 209 ч. 3.

Сам Бахматюк заявил, что сейчас находится по делам за границей и готов общаться со следователями через адвокатов или по видеосвязи, передает " Интерфакс-Украина ".

"Это очередная манипуляция. Наши международные адвокаты удивлены такой позиции. Есть адвокаты, есть мои права как гражданина Украины. Мы готовы общаться со следователями, предоставлять документы. Хотим понимания процесса и конструктивного диалога", – сказал Бахматюк.

Он подчеркнул, что ему не были предъявлены ни подозрения, ни повестки.

"Нельзя вручать подозрение, просто вывешивая ее на столбу", – прокомментировал Бахматюк заочное сообщение о подозрении НАБУ. Бизнесмен сообщил, что его адвокаты будут обжаловать действия правоохранителей в судах, в том числе и в международных.

Бахматюк еще раз подчеркнул, что дело НАБУ о стабкредите "VAB Банку" "надумано и притянуто". По его словам, заявления, в том числе от международных партнеров, в поддержку экс-первого замглавы НБУ Александра Писарука об отсутствии сговора о стабкредите свидетельствуют и о невиновности бизнесмена.

Напомним, что 13 ноября НАБУ заочно сообщило о подозрении в деле "VAB Банка" его экс-владельцу Олегу Бахматюку и экс-председателю правления Денису Мальцеву.

Ранее следствие установило, что к реализации схем по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 лиц.

НБУ в ноябре 2014 года, через 40 дней после предоставления стабкредита, признал "VAB Банк" неплатежеспособным, а 20 марта 2015 года решил отозвать его банковскую лицензию и ликвидировать.

Бывший хозяин банка бизнесмен Олег Бахматюк, бенефициар агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард", часто обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги "VAB Банка".

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