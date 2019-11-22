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Названы сроки принятия закона о рынке земли
22.11.2019 15:59
Рада планирует принять закон о рынке земли в декабре
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
земли
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