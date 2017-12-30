Активисты киевского отделения партии "Национальный корпус"
поздравили украинцев с наступающим "Новым годом". Видео
поздравлений опубликовал в Facebook Сергей Филимонов. "Желаю в этом
году детям, которые остались без родителей, найти семью. Животным,
которые живут на улице, найти дом. Украинцам, которые хотят
"русского мира" наконец-то найти деньги на билет в Россию", –
говорится в поздравлении. Активисты "Национального корпуса" также
призвали украинцев рожать больше детей, быть добрее друг к другу и
злее к врагам. | "Национальный корпус" пожелал украинцам
быть добрее друг к другу и злее к врагам Скриншот: Сергей Филимонов
/ Facebook видео Видео:
Сергей Филимонов / Facebook
Сводка.нет - Новости Украины и Мира