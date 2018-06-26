Так они отреагировали на погром цыганского временного лагеря во Львове

Так они отреагировали на погром цыганского временного лагеря во Львове, во время которого погиб 23-летний мужчина, а несколько человек, в том числе ребенок, получили ранения, сообщил организатор акции, депутат Ужгородского горсовета от цыганской общины Мирослав Горват.

Люди пришли с распечатанными лозунгами "Нет расизму" на разных языках, говорили о равных правах рома и других наций в Украине и призвали осудить проявления расизма в обществе. Призыв от ромов Закарпатья прозвучал в адрес центральной власти в Украине и европейских организаций.

"Это очень тревожно, когда в Украине убили человека только потому, что она является ромом" , - цитирует Горвата "Укринформ".

По его словам, акция объединила мужчин, женщин и молодежь с цыганской общины Закарпатья.

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Фото: ukrinform.ua

Накануне Хорват посетил родственников убитого рома. По его словам, они живут в селе Баркасово в Мукачевском районе Закарпатья. Здесь парень закончил школу и регулярно ездил на заработки в крупных украинских городов. Последний раз поехал во Львов, где зарабатывал сбором металла.

"Мне рассказали, как убивали парня. Его пирнулы ножом и тянули чем вверх, выпустили кишки" , - сказал Хорват.

"Ромы Закарпатья переживают тяжелые времена. Мы никогда не испытывали такого ужаса, что нас некому защитить. Вчера нас гнали, били, а сегодня режут и убивают" , - отметил Мирослав Горват.

Напомним, в субботу поздно вечером в результате нападения на лагерь цыган на окраине Львова погиб человек , еще несколько были травмированы. Глава Нацполиции заявил, что всех причастных к нападению задержали .

Совет Европы осудил набег на лагерь цыган .

Министерство иностранных дел Украины призывает Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское общество цыганской национального меньшинства с участием правоохранителей немедленно рассмотреть набег на цыган в Львове .