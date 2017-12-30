В полиции призывают быть бдительными киевлян и гостей столицы в
новогоднюю ночь, обращать внимание на подозрительных лиц и
оставленные без присмотра пакеты. Наибольшее число полицейских
разместят в центре Киева Фото: kyiv.npu.gov.ua "В новогоднюю ночь
на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности, будут
дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции
будет работать ситуационный центр, в состав которого входят
представители всех правоохранительных и силовых ведомств", –
сказано в сообщении.Наибольшее число полицейских разместят в центре
Киева близко основных праздничных локаций, а также у новогодних
елок во всех районах города.Киевлян и гостей столицы призывают быть
бдительными и острожными, обращать внимание на подозрительных лиц и
оставленные без присмотра пакеты.В киевском метрополитене также
сообщали, что в ночь на 1 января метро в Киеве будет работать на
три часа дольше.
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