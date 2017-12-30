В полиции призывают быть бдительными киевлян и гостей столицы в новогоднюю ночь, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты. Наибольшее число полицейских разместят в центре Киева Фото: kyiv.npu.gov.ua "В новогоднюю ночь на службу заступит около 1500 правоохранителей, в частности, будут дежурить взрывотехники и кинологи. Кроме того, в главке полиции будет работать ситуационный центр, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств", – сказано в сообщении.Наибольшее число полицейских разместят в центре Киева близко основных праздничных локаций, а также у новогодних елок во всех районах города.Киевлян и гостей столицы призывают быть бдительными и острожными, обращать внимание на подозрительных лиц и оставленные без присмотра пакеты.В киевском метрополитене также сообщали, что в ночь на 1 января метро в Киеве будет работать на три часа дольше. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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