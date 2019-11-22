Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров подаст прошение об увольнении своего заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной, попавшей в секс-скандал. Об этом он сказал 22 ноября в видеообращении, обнародованном пресс-службой Мининфраструктуры. "Я как министр инфраструктуры принимаю решение: на следующий Кабмин внесу прошение относительно увольнения заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной", - заявил министр. "Я имел по результатам возвращения Александры Клитиной из командировки, в которой она была с народными депутатами в Нидерландах, откровенный разговор. Я озвучил свою позицию, что у меня есть основания для того, чтобы считать, что она не совсем нормально как член команды себя повела. Еще раз повторюсь – это никоим образом не касается тех сексистских упреков, которые были в инфопространстве, потому что это просто опасно, если мы будем реагировать на такие вещи", - сообщил Криклий. Поэтому он предложил ей по собственному желанию уйти с должности. "Госпожа Клитина дала понять, что она хочет начинать собственную политическую карьеру, хочет воспользоваться этой ситуацией и собственно тот весь фон и хайп, который создан вокруг этой ситуации, будет его использовать для того, чтобы бороться за эту должность", - сказал Криклий. Министр считает, что его заместительница должна была обратиться к правоохранительным органам в случае подозрений в коррупции. "Напоминаю, если есть замечания к главе Министерства инфраструктуры, то есть ко мне, то необходимо было сделать соответствующие обращение в правоохранительные органы. Собственно я не совсем понимаю, как вероятно работать в команде с таким министром, к которому есть замечания. Поэтому заместитель, логично было бы предположить, увольняется по собственному желанию, а не пробует через чатики с господином "Джокером" стать министром", - заявил Криклий. Напомним, на опубликованной записи разговора в одном из ресторанов Кривого Рога между народными депутатами от правящей партии "Слуга народа" и руководителем полиции Днепропетровской области была озвучена информация о том, что Александра Клитина попала на свою должность "через постель", а не благодаря профессионализму. Сегодня Александра Клитина, замминистра по вопросам евроинтеграции в Министерстве инфраструктуры Украины, проводила пресс-конференцию. Тема брифинга - комментарии Клитиной по поводу громкого скандала, который разгорелся после публикации аудиозаписей разговора депутатов от "Слуги народа" в Кривом Роге. Из беседы стало известно, что Клитина якобы получила должность "через постель". Отметим, что пост замминистра инфраструктуры она занимает буквально с 18 ноября. Но в самом министерстве она работает с 2015 года - советником министра до 2016 года и до 2018-го - директором группы поддержки реформ. В минувшем году она ушла оттуда и после избрания нового Кабмина уже стала замом Владислава Криклия. Клитина родилась в 1982 году в Киеве, у нее есть семья и сын. До сегодняшнего дня Клитина не комментировала скандал. У Клитиной спросила, сталкивалась ли она с сексуальными домогательствами во время своей карьеры. Ответила, что бывало всякое, но говорить она об этом не хочет и это "тема отдельной пресс-конференции". На Джокера в суд она подавать не будет, поскольку не знает, где его искать. В итоге чиновница все-таки подтвердила, что переписка была. "Я не могу ее опубликовать... Я не буду вдаваться в технические подробности. Но она исчезла, это была хакерская нападение. Переписка была изменена. Я реально думаю, как сейчас правильно ответила вам. То, что опубликовали, это не совсем то, что было. А потом она исчезла сразу же". Клитина подтвердила, что Криклий хочет ее отставки, а она отказалась увольняться: "Да, я отказалась уходить в отставку. Если господин Криклий меня считает неблагонадежной, то это его право - пусть подает представление на мою отставку. Ему не нравится такая публичность и внимание. Но я все равно поддерживаю министра, несмотря на то, что он хочет мою отставку. Если считаю, что это нападение на президента, нападение на нашу команду". Журналисты поинтересовались о ее образовании. Говорит, что училась в Нидерландах, месяц путешествовала по США, была в каждом штате. А сейчас учится в бизнес-школе в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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