Среди командования формирований т.н. «Л/ДНР» распространяется информация со ссылкой на данные разведки оккупантов о том, что ВСУ перейдут в наступление сразу на нескольких участках фронта.

Об этом сообщает группа экспертов «Информационное сопротивление», передает издание Сегодня.

По данным ИС, в ряде штабов оккупационных войск циркулируют некие «достоверные данные» о, якобы, переброске ВСУ к фронту тяжелой артиллерии и «американских ударных БПЛА».

«Наступление якобы начнется с массированных артиллерийских и ракетных ударов по штабам, ПУ и КП оккупантов, складам и пунктам снабжения. Синхронно «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» заявили о том, что на данный момент на оккупированную территорию уже заброшены десятки украинских ДРГ с целью создания хаоса и паники перед началом «наступления ВСУ», – рассказали эксперты.

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