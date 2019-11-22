Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины принять закон, запрещающий передачу национализированных банков бывшим владельцам.

В противном случае организация откажет Киеву в новой программе кредитования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил прежний депутат Верховной Рады Сергей Лещенко.

По его словам, таким образом МВФ пытается получить гарантии, что олигарх Игорь Коломойский не вернет контроль над Приватбанком, национализированным в 2016 году.

Лещенко утверждает, что проблему надо решить до католического Рождества. А так как у Верховной Рады остается только две сессии, и вторая заканчивается 20 декабря, то на утверждение документа остается меньше месяца. Одна из версий закона, которую сейчас обсуждают, содержит требования учитывать «общественные интересы» при обжаловании решения о национализации. Документ согласован в МВФ, утверждает экс-нардеп.

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