Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.

Об этом сообщает "Экономическая правда" , полагаясь на свои источники.

Как стало известно изданию, в ближайшее время может быть принят соответствующий закон или изменения в действующее законодательство. По словам собеседника издания в НБУ, это часть договоренностей с МВФ, и соответствующие инициативы уже готовятся. О деталях, как и в какие законы будут вноситься изменения, источник не сообщил.

Собеседник в Кабмине также подтвердил изданию информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.

"Текста сейчас нет", - подчеркнул источник в правительстве.

Сегодня экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале сообщил что МВФ выдвинуло новое требование Украине, что бы удостовериться что Приватбанк не будет денационализирован Коломойским.

"....МВФ пытается получить гарантии, что Игорю Коломойскому не будет возвращен Приватбанк. Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионных недели в этом годы, последний сессионный день - 20 декабря", - написал Лещенко.

По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом "общественного интереса".

Напомним, в НБУ заявили, что согласие от МВФ Украина получит до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования.

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