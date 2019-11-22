|МВФ выдвинуло Украине новое требование: или Коломойский, или кредит
|22.11.2019 16:57
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Украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.
Об этом сообщает
Собеседник в Кабмине также подтвердил изданию информацию о подготовке такой законодательной инициативы, но тоже без конкретики.
"Текста сейчас нет", - подчеркнул источник в правительстве.
Сегодня экс-нардеп
По его словам, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом "общественного интереса".
Напомним, в НБУ заявили, что согласие от МВФ Украина получит до конца 2019 года.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова обсудили с миссией МВФ новую программу расширенного финансирования.
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