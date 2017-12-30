Социологи, политологи, аналитики наперебой подводят итоги уходящего прекрасного и безвизового года. Каждый норовит свой списочек перемог составить. У нас тоже есть список из пяти пунктов. Больше и не надо. Чем нас страшно порадовал 2017 год? Что больше только запомнилось? От чего ночью просыпаешь в холодном поту с криком: "А нас за шо?!!"?

Все без исключения (хотя некоторые были против) назвали самым выдающимся событием года, достойным внесения в анналы, введение безвизового режима.

Многие плакали, кричали и ночевали в очередях за биометрическими паспортами. Это чистая правда. Когда все немного поутихло, восторги немного поугасли. Знаете, вот если бы безвиз ввели лет пять или шесть назад, до агрессивного вторжения, тогда был бы совсем другой коленкор. Доллар по восемь, евро по десять, стабильная экономическая ситуация, капуста быстро дешевеет, борщевой набор вообще никого не волнует. Уж мы бы оторвались в Европушке нашей по полной, только успевай макать круассан в свежее капучино да плюй себе с Эйфелевой башни.

Нет, поймите меня правильно: сейчас тоже все хорошо. Событие историческое, нация воодушевлена. Просто пыл немного прошел, поскольку неожиданно стали пропадать деньги. "Фантастический кофе" в Братиславе, не спорю, существует. Однако гривна настолько укрепилась, что туризм в ЕС начал вянуть.

И, кстати, совершенно недавно выяснилось, что европейский майдан стоял вовсе не за безвиз, а совсем даже наоборот – за немедленное вступление в НАТО. Ну и за ассоциацию, конечно. Куда же нам без нее. Именно вступление в Альянс, как выяснили пытливые социологи, является настоящей национальной идеей. Безвиз так… Туризм, не более того. Красиво, комфортно, но дорого. Доллар по двадцать восемь вовсе не стимулирует спрос на посещение Венской оперы. Хотя если продать почку, то можно покрыть значительную часть затрат на дорогу в ту же Венецию.

Потом с биометрическими паспортами происходит что-то странное. Не все могут их получить в должные сроки. Точнее, не только лишь все. Даже если доплатить 100 евро, то нет гарантии. Нет, деньги, вероятно, вам и вернут. Но без паспорта. Ситуация очень напоминает темные времена диктаторского режима, когда миллионы украинцев волновались: откроют поляки (венгры) "шенген" или нет?

На втором месте, как пишут райтеры президента, "сенсационный выигрыш "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже". Это была, надо сказать, эпическая порка "Газпрома". Все, теперь российский газовый монополист – нищеброд и полный банкрот. Со дня на день имущество агрессора будет арестовываться по всему миру, включая Уганду. Принцип "бери и соси" полностью отменен! Или "бери и убегай"?

Поймите меня правильно: я не знаток по трубам. Для этого есть профессионалы. Тот же глава "Нафтогаза" Коболев. Настоящий молодец. Отработал свою миллионную зарплату копейка в копейку. Зря некоторые возмущаются, что, мол, некорректно в бедной стране назначать чиновникам такие зарплаты. Так ведь польза налицо! Мы вкатили Кремлю иск на $42 млрд и выиграли дело. По итогу остались должны еще миллиарда два. Но зато теперь можем спокойно покупать газ по европейским ценам. Захотим – за триста долларов купим тысячу кубов. Или за четыреста. "Газпром" нам больше не приказ! В Словакии расположены крупнейшие запасы голубого топлива в мире. Оттуда мы и качаем. То есть стопроцентная независимость от России. Ни капли жидкого газа агрессора не сгорело в наших конфорках. Историческое событие, одним словом.

Третье событие года – ускоренное строительство сверхсовременных автобанов. Президент и лично товарищ Гройсман открывали новые дороги, поражающие своим технологическим совершенством. По виду типичная проселочная дорога, а на самом деле – двенадцатиполосный автобан с переходами для диких ежиков. Ежиков многие видели, а автобан – нет. Особенно повезло киевлянам. Им повезло даже дважды. Первый раз с чудесным мэром Кличко, во второй раз – с дорогами. Концепция "умного города", реализованная Виталием, поистине творит чудеса. Вот сошел снег благодаря аномальному потеплению, и сразу же сошел асфальт. Все почему? Потому что город "умный". Сбрасывает дороги в зависимости от сезона.

Тонкостей я не понимаю, но все говорят, что "повысились европейские стандарты". Это вам не пропаганда Кремля с так называемым "Крымским мостом". Все знают, что никакого моста на самом деле нет, это все снималось в подвальных павильонах "Мосфильма" в пропагандистских целях. Даже если мост существует (а его на самом деле нет), то он буквально завтра упадет из-за неблагоприятной сейсмической обстановки. Зато автобаны Гройсмана прослужат целую вечность. Главное – видеть цель и не сворачивать из-за обилия ям.

Идем дальше. Просто глаза разбегаются. Столько только произошло, что трудно выбрать. Ах да – реформы! Мы вышли на первое место в мире по количеству реформ на душу крупного рогатого скота. Возможно, скот об этом не подозревает, однако все остальные в курсе.

Пенсионная реформа – раз! Все пенсионеры сегодня майнят биткоины на "Андроиде" и пользуются широкополосным Интернетом, чтобы записаться в очередь в поликлинику. Счастливы ли они? Не то слово!

Медицинская реформа – два. Уже запущена. Осталось только дождаться официальных расценок на услуги врачей и патологоанатомов. Ульяна Супрун стала лицом новой, истинно европейской медицины. Принцип "деньги бродят за пациентом" пока пугает людей со слабой психикой. Они постоянно оглядываются. Денег нет. Но это, как мы с вами знаем, ничего не значит. На самом деле они идут за вами. И обязательно настигнут. Но позже.

Реформа образования вообще произвела восторг в Европе. Венгры в полном восторге, румыны с поляками тоже приветствуют все наши языковые начинания. Да, некоторые не понимают, блокируют украинское ассоциированное членство, но прогресс не остановить. Правильно сказал президент Порошенко на сессии ПАСЕ: "Я вырос в армянской общине, следовательно быстро выучил польский язык". Каждый сегодня должен знать минимум три языка, на одном из которых можно даже разговаривать.

И, наконец, пятое событие года – полный провал попыток Саакашвили дестабилизировать ситуацию в нации по прямому указанию Москвы. В результате, по оценкам социологов, Михо занял второе место в номинации "политический деятель". Первое у Порошенко, третье – у Тимошенко. О чем это говорит? Только об удивительной поддержке курса реформ правительства и президента. Смотрите сами: даже меченые деньги беглого олигарха Курченко, которые разбрасывал с крыши экс-президент Грузии, не подорвали веру нации в европейскую ассоциацию. Более того, возникло чудесное движение в поддержку действующего главы государства. Каждое воскресенье миллионы настоящих патриотов собираются на Крещатике, чтобы попить кофе с пирожными "Рошен". В прошлый раз их было примерно триста. В этот раз никто не сообщил, когда они соберутся. Но главное ведь другое! Никому не под силу разрушить безвизовый режим, который является основой для вступления в НАТО! За это пить не надо, а вот за наступающий НГ – обязательно.

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