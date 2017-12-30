Как пишет замечательная нижегородская журналистка Ирина Славина, вчера в Нижегородском областном суде писатель Захар Прилепин свидетельствовал в защиту арестованного экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, назвавшего его «своим другом и товарищем». Нижегородцы сами знают, а остальным расскажу — Сорокин — обер-вор, захвативший самые сладкие куски нижегородской земли и недвижимости, жена которого была официально признана самой богатой женой чиновника в России. Его обвиняют в уничтожении памятников культуры, убийствах, похищениях людей, пытках (последнее подтвердил Европейский суд по правам человека).

Характерно, что Захар Прилепин еще 4 года назад крайне негативно относился к своему нынешнему «другу»: «Самое печальное для нас, для горожан, что нас не сегодня и не вчера обокрали, а нас обокрали на многие-многие годы вперед… следовательно здесь какое-то увольнение с должности Олега Валентиновича не решает никаких проблем. Даже люстрация не решает никаких проблем. Потому что там надо последовательно с первого дня его службы по управлению городом все его решения поднимать и все аннулировать. И все обратно возвращать».

Что же так изменило мнение Прилепина? Писателя-«патриота» и мэра-мафиози сблизила война. Как признал Прилепин, Сорокин дал ему около 10 миллионов рублей на «помощь Донбассу».

Коррумпированной бюрократии нужна война, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем, консолидировать его вокруг своей власти, навязать иллюзию единства «наших» против «чужих». В этом суть фашистской идеологии, которая всегда обслуживала интересы криминальной элиты. Логика фашизма проста: шаг первый — поддержал «Крымнаш!» («Судетынаш!», «Абиссиниянаш!» и т.д.), шаг второй — стал лакеем правящих преступников. Остановиться на первом шаге, как некоторым хотелось бы, невозможно. За ним непременно последует второй. Именно этот путь и прошли многие наши (и не наши) «честные патриоты».

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