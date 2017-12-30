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Смешко: В США всего 3% бюджета закрыты. Все остальное открыто. У нас закрыто практически 100% бюджета
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30.12.2017 15:46
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Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко отметил, что
западные партнеры обеспокоены коррупцией и непрозрачностью при
использовании украинского военного бюджета. Смешко: Как может
общество и наши западные партнеры верить, что нет коррупционной
составляющей? Фото предоставлено телеканалом NewsOne
Ukrlife.TV экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ),
экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны
Украины Игорь Смешко."Они открыто говорили: "как вам помогать,
когда у вас такая непрозрачность вашего собственного
бюджета", – отметил экс-глава СБУ.Он уточнил, что речь шла о
военном бюджете Украины."В США военный бюджет открытый. 3% только
бюджета закрыты. Это наибольшая военная сила в мире. Она только 3%
закрывает. Все остальное открыто. Вы можете прочитать на сайте
Конгресса какие закупки иностранного вооружения планирует провести
Пентагон. А эта закупка идет по линии разведки военной", –
отметил Смешко.Экс-глава СБУ подчеркнул, что США покупает
иностранное оружие для его тестирования, чтобы выработать
необходимые меры противодействия, однако не скрывает этих
закупок."У нас 100% закрытие практически бюджета. Это при
непрозрачности в нашем парламенте, при фактическом отсутствии
действующей оппозиции, при отсутствии контроля... Как может
общество и наши западные партнеры верить, что нет коррупционной
составляющей при использовании бюджета?!" – рассказал
он.Смешко добавил, что военный бюджет можно увеличить и до 10% ВВП,
однако главной проблемой является эффективность его использования.В
конце мая 2015 года президент Украины подписал новую стра
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