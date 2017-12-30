Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко отметил, что западные партнеры обеспокоены коррупцией и непрозрачностью при использовании украинского военного бюджета. Смешко: Как может общество и наши западные партнеры верить, что нет коррупционной составляющей? Фото предоставлено телеканалом NewsOne Ukrlife.TV экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко."Они открыто говорили: "как вам помогать, когда у вас такая непрозрачность вашего собственного бюджета", – отметил экс-глава СБУ.Он уточнил, что речь шла о военном бюджете Украины."В США военный бюджет открытый. 3% только бюджета закрыты. Это наибольшая военная сила в мире. Она только 3% закрывает. Все остальное открыто. Вы можете прочитать на сайте Конгресса какие закупки иностранного вооружения планирует провести Пентагон. А эта закупка идет по линии разведки военной", – отметил Смешко.Экс-глава СБУ подчеркнул, что США покупает иностранное оружие для его тестирования, чтобы выработать необходимые меры противодействия, однако не скрывает этих закупок."У нас 100% закрытие практически бюджета. Это при непрозрачности в нашем парламенте, при фактическом отсутствии действующей оппозиции, при отсутствии контроля... Как может общество и наши западные партнеры верить, что нет коррупционной составляющей при использовании бюджета?!" – рассказал он.Смешко добавил, что военный бюджет можно увеличить и до 10% ВВП, однако главной проблемой является эффективность его использования.В конце мая 2015 года президент Украины подписал новую стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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