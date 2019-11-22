Украинцы заняли второе место в рейтинге антисемитских настроений в Европе. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Антидиффамационной лигой, передает Assosiated Press 21 ноября.

Опрос провели в 14 европейских странах. Респондентов спрашивали, считают ли они определенные негативные стереотипы “вероятно правдивыми“ или “вероятно ошибочными“. Считалось, что те, для кого от 6 до 11 пунктов были правдивыми, подпитывают антисемитские настроения. Результаты показали, что антисемитские настроения больше распространены в Польше. С 37% в 2015 году они выросли до 48% в 2019-м.

В Украине уровень антисемитизма в 2016 году был 32%. В 2019-м - уже 46%.

Третьей стала Венгрия - антисемитские настроения у 42% жителей в 2019-м, по сравнению с 40% в 2016 году. В последнее время правительства всех трех стран критиковали еврейские группы, хотя все они отрицают антисемитизм, утверждают в исследовании.

Например, в начале 2018 года в Польше консервативная правящая националистическая партия приняла закон, запрещающий некоторые виды речей о Холокосте. В Израиле это восприняли как попытку “отбелить“ участие в нем некоторых поляков.

Решение Украины в 2018 году о чествовании лидера националистов Степана Бандеры вызвало резкие замечания от посла Израиля. В Венгрии националистическое правительство Виктора Орбана раскритиковали за кампанию против еврейского финансиста Джорджа Сороса.

Влияние евреев в бизнесе - распространенное мнение в Восточной Европе: 72% украинский, 71% венгров, 56% поляков и 50% россиян согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти. Почти половина опрошенных немцев и австрийцев (42% и 44% соответственно) считают, что евреи много говорят о том, что с ними случилось во время Холокоста.

Самые низкие показатели антисемитизма в Швеции - 4%, Дании - 10%, Франции - 17% и Бельгии - 24%. Напомним, что ранее в Умани чиновники вымогали взятку во время праздника хасидов.

Чиновники получили от гражданина Израиля 400 долларов за беспрепятственную торговлю продуктами в районе массового нахождения паломников.





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