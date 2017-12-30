Новый год символизирует начало новой жизни, однако не каждому удастся распрощаться с прошлым.

Январь, по прогнозам астрологов, будет не самым выдающимся месяцем, следовательно очень важно сохранять позитивное мышление, пишет со ссылкой на .

Отсчет Нового года начинается с 1 января, однако покровитель 2018 года не торопится занять пост. Официальным днем, когда Желтая Земляная Собака возьмет бразды правления в свои руки, считается восточный Новый год, то есть 16 февраля. До этого дня все Знаки астрологического круга будут ощущать некоторые неудобства. Согласно наблюдениям астрологов, проблемы будут подстерегать нас там, где мы меньше только этого ждем. К тому же влияние планет не останется в стороне и тоже добавит масла в огонь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют приготовиться к тому, что придется бороться с разочарованием. Собственно, даже с этим можно легко справиться, если знать, как.

Овен

Для всех рожденных под Знаком Овна январь станет месяцем резких перестановок. Этот период пройдет быстро и безболезненно, по крайне мере для тех из вас, кто решил начать новую жизнь. События, в которые вы будете вовлечены, помогут вам разобраться со своими желаниями. Но не спешите: место у руля займет усиленный Марс, который будет сопровождать вас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Его импульсивная энергия не всегда полезна для вас, так что возьмите себя в руки и постарайтесь отличить реальное от надуманного.

Сейчас вы с легкостью можете переоценить себя, подавшись собственным амбициям. С одной стороны, удерживать себя не стоит. Берите свое и во всем идите до конца. Но с другой стороны, вы будете действовать слепо, больше полагаясь на интуицию, чем на здравый смысл. Воинствующий Марс может как помогать вам ломать стены, чтобы пройти вперед, так и мешать, подбрасывая препятствия на пути. Трудности не пройдут мимо вас, но их целью будет нечто большее, чем просто лишить вас сил. Через них Марс покажет вам, что обрести успех так же легко, как и потерять.

Телец

Тельцам пора начинать бить тревогу, ведь руководить вашей удачей начнет Нептун, усиленный в Рыбах. Негативное влияние вашего антагониста не пройдет бесследно, а затронет каждую сферу жизни, посеяв вокруг вас беспорядок. Обретение гармонии, пожалуй, ваша главная цель в январе.

Не ждите, что кто-то поможет вам найти смысл жизни или духовную разрядку: Нептун перекроет все ходы и выходы, кроме одного. Самоанализ — вот ваш путь в январе, ведущий в мир счастья, денежного изобилия и любви. Будьте требовательны к себе, не позволяйте лени и негативным мыслям одержать верх. Как только вы дадите слабину, Нептун сразу возьмется за вас, превратив обычные будни в настоящие бои без правил.

Близнецы

Близнецам будет сложно перестроиться с праздничного настроения на деловую активность. Дело даже не в том, что вы не захотите работать, просто управлять событиями вашей жизни будет Венера, которая забьет ваши мысли чувствами, романтикой и поисками любви.

До 17 января ваш покровитель будет быть в созвездии Козерога, где сохранит свою умеренную активность. Это подарит вам особую мотивацию и желание идти вперед. 18 числа характер Венеры уже будет зависеть от Водолея, в которого она совершит переход. Это значит, что с середины и до конца января не стоит надеяться лишь на одни амбиции. Вера в собственный успех — это хорошо, но только не под воздействием Водолея. Для полноценной удачи потребуется избавиться от своих пороков и слабостей, переступить через себя, чтобы выйти победителем.

Рак

Путь Юпитера в январе будет пролегать через созвездие Скорпиона. Об этой планете мы заговорили неслучайно, ведь она станет вашей путеводной звездой в мир счастья и благополучия. На протяжении месяца Юпитер не изменит своего характера, сохранив умеренную активность. Гигант между планет будет определять степень вашей активности, стимула и амбиций. Если с последними пунктами все в порядке, то с хронической усталостью придется повоевать.

Не нужно пытаться прыгнуть выше головы, потому что излишнее внимание к работе может выйти вам боком. Научитесь отдыхать, чтобы не растратить все силы в начале года. Впереди вас ожидает множество новых впечатлений и возможностей, которые вы рискуете пропустить в веренице серых и однотипных будней.

Лев

Январь — лучшее время для Львов, которые пытаются найти себя в этом мире. Месяц начнется с того, что оба ваших покровителя, Солнце и Плутон, будут быть в созвездии Козерога, что заставит вас заняться делами, которые вы давно откладывали. Лень — вредная привычка, и сейчас она для вас — непозволительная роскошь, которая обязательно выйдет боком. Вселенная не требует от вас чего-то невозможного, каждый человек может победить лень и изменить жизнь к лучшему.

Что касается Плутона, то он не изменит своего настроения, помогая вам смотреть в самую глубину ваших ошибок и противоречий, останавливающих личностный рост. 20 января вы скажите Плутону «спасибо», потому что он останется единственным покровителем на остальные 11 дней. Дело в том, что Солнце совершит переход в Знак Водолея. Тут оно полностью лишится сил и не сможет вам помочь преодолеть барьеры в общении, следовательно новые знакомства лучше отложить на начало февраля, если, конечно, не хотите потерпеть поражение в любви или работе.

Дева

В январе Девам нужно научиться завершать каждый день правильно или хотя бы поменьше планировать. За этот месяц вы можете измотать себя, особенно если начнете копить незавершенные дела, невысказанные претензии и прочий негатив. придется по самому больному месту — по вашей самоуверенности. Мысли будут спутаны, характер действий — хаотичным, а амбиции уступят место сомнениям. Чтобы этого не произошло, чаще релаксируйте, занимайтесь любимыми делами — в общем, насыщайтесь духовно, а не материально.

Если вы не сможете победить собственные негативные мысли, то от вас отвернется не только уверенность, но и удача. Проблем будет много, но только в том случае, если вы позволите себе о них думать. Вашим покровителем на 31 день станет Меркурий, чья активность до 10 января будет равна нулю из-за пребывания в Стрельце. 11 числа он перейдет в Знак Водолея, где укрепит свои позиции лишь наполовину. Это будет означать лишь одно — в январе ваша удача будет полностью зависеть от вас.

Весы

Сатурн сулит Весам только самое лучшее, так как будет усилен пребыванием в Козероге. Эта планет станет вашим главным наставником. Ее позитивное воздействие подхватит вас и заставит пересмотреть свою жизнь. Астрологи уверены, что кардинально изменить ее пока что не получится, зато удастся сделать несколько верных шагов в нужном направлении. Чтобы удача была рядом с вами, постарайтесь быть избирательнее в собственных мыслях. Любые сомнения могут потопить вас, а вот наличие уверенности в себе поможет во многом, если не во всем.

Январь для Весов станет временем надежд, когда все то, что казалось невозможным, начнет воплощаться в жизнь. Берите свое любой ценой, не отказывайтесь от непростых и необычных на первый взгляд вещей — именно оригинальные предложения сумеют вдохнуть в вас надежду и повысить жажду к жизни.

Скорпион

Привлекать деньги в январе будет не трудно. Помогать вам в этом станет Марс, усиленный пребыванием в Скорпионе. То, что ваш покровитель на протяжении почти целого месяца находится в вашем Знаке, — счастливое предзнаменование. В этот период времени вас ждут новые эмоции, победы и удача. Звезды советуют не терять контроль над ситуацией и грамотно расходовать свои силы. Морально вы станете сильнее и выносливее, но за это придется заплатить повышенной импульсивностью, так что в самых трудных ситуациях лучше не отвергать помощь близких.

С 26 января воинствующая планета будет жить уже в Стрельце. Переход Марса из одного созвездия в другое освободит вас, но эта свобода негативна. После 25 дней постоянной энергетической подпитки вы останетесь один на один с негативом. Но не стоит теряться и переживать, просто держитесь подальше от событий и людей, характер которых сложно предугадать.

Стрелец

Чтобы стать счастливее в новом году, Стрельцам придется как следует постараться. Импульсивное Солнце, которое всегда подхватывает вас, защищая от неприятностей и негатива, в этом месяце будет переживать недостаток энергии из-за своего пребывания сначала в Козероге, а затем, с 20 января, в Водолее. Так что в этом месяце вы почувствуете на себе все проблемы, если не возьмете собственную жизнь под контроль.

Следите за всеми случайными событиями — в них будут спрятаны подсказки, которые помогут вам найти выход из тупиковых ситуаций. Старайтесь не переживать по мелочам. Многое будет идти своим чередом, причем не так, как вы это планировали, но отчаиваться сейчас никак нельзя. Январь будет доставать вас неприятностями по любому поводу, но не давайте ему сломить себя. Это поможет вам не только не разрушить собственную жизнь, но и закалить себя. По сравнению с этим непростым месяцем остальные покажутся вам легкой мишенью.

Козерог

Козероги, которые обеспокоены деньгами, в январе начнут переживать по этому поводу еще сильней. У руля встанет Уран в Овне. Его беспокойная и кое-где деструктивная энергия внесет долю хаоса в вашу привычную и размеренную жизнь. Сказать с твердой уверенностью, что в этом месяце у вас будет много проблем, нельзя. Неприятности будут скрыты от вас и проявят себя не сразу.

Начнется январь с того, что Уран 2 числа прекратит свое ретроградное движение, вернувшись в привычное русло. На этом фоне события жизни начнутся ускоряться, причем скорость они будут набирать в геометрической прогрессии. Вас могут догнать также и прошлые ошибки, из которых вы не извлекли урок. Но причин для паники нет. Уран — ваш покровитель, а значит, удача будет на вашей стороне, просто все то, с чем вы не распрощались ранее, стремится быть завершенным.

Водолей

Водолеям звезды сулят счастье. Путеводной звездой будет Нептун, усиленный в Рыбах. Ваш покровитель сделает все возможное, лишь бы вы, наконец, смогли воплотить все свои планы и мечты. В буквальном смысле январь станет чем-то вроде трамплина с последующим приземлением в новую жизнь. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют использовать этот счастливый случай и не заострять внимание на мелочах жизни.

Впереди вас ждет сумасшедший в хорошем смысле месяц, который будет переполнен новыми открытиями и победами. Правда, большая часть сил может уйти на работу, поддержание стабильной жизни, заботу о себе и своих близких. Поэтому, чтобы рутина не задавила вас своей скукой, устраивайте себе небольшие вылазки в свет. Астрологи считают, что именно от людей к вам будет поступать основное количество энергии, так что не пренебрегайте социальной жизнью.

Рыбы

Юпитер и Венера в этом месяце станут вашими счастливыми талисманами, однако полностью положиться на них нельзя. Юпитер весь месяц будет находиться в Скорпионе. Тут он чувствует себя не в своей тарелке, но его созидательного начала хватит вам с головой. Постарайтесь включить в свои рабочие будни несколько часов для себя любимых, иначе усталость быстро собьет вас с ног.

Что касается Венеры, то эта планета-искусительница до 18 января будет располагаться в Знаке Козерога, а затем перейдет в Знак Водолея. За свое счастье и любовь придется бороться, причем не только с конкурентами и неприятностями, но и с самими собой. Чтобы удача сопровождала вас, не игнорируйте голос собственного сердца. Ваша интуиция будет сильнеев несколько раз, следовательно при сомнениях лучше полагаться на нее.

Первый месяц 2018 года не обещает быть спокойным: в нем, как и в любом другом месяце, будет полно мелких проблем и неприятностей, но они никоим образом не должны повлиять на ваше счастье. Просыпайтесь каждый день только в приподнятом настроении, а если не можете, то заставляйте себя искать позитив даже в мелочах. Наша жизнь меняется к лучшему только через внутренних желаний и мыслей. Практикуйте позитивное мышление и не забывайте почаще мечтать в этом январе. Мы желаем вам успехов, отличного настроения!

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