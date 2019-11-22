Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщила директор Департамента культуры КГГА Диана Попова.

“В целом на празднование новогодних и рождественский праздников будет использовано более 9 миллионов 350 тысяч грн, из которых основную часть составляют расходы на билеты для всех школьников города Киева и социально незащищенных детей”, - отметила Попова.

Как сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, тематикой Нового года на Софийской площади стала известна на весь мир рождественская история о Щелкунчике. Контрактовая площадь продолжит знакомить с украинской культурой и традициями. Темой этого года выбрано традиционное украинское ремесло - гончарство с Полтавщины - опошнянская керамика, сказал он.

Добруцкий сообщил, что в этом году на Софийской и Контрактовой площадях состоится вдвое больше мероприятий, чем в прошлом году.

Так, 19 декабря в 17:00 празднование откроет рождественский парад, который пройдет от Национальной оперы Украины до Софийской площади. После окончания парада состоится официальное зажжение елки.

Главная сцена на Софийской площади будет работать в течение всех праздников. В этом году к концертной программе присоединятся также популярные украинские диджеи.

Маленьких посетителей будет ждать рождественский поезд у памятника Богдану Хмельницкому и резиденция Святого Николая с интерактивной программой.

На Контрактовой площади елку украсят в этническом стиле. Елочные украшения будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: жбаны, кашники, макитры, кувшины, “тыквы” для воды, бочонки и зозули.

Также на Контрактовой площади обустроят каток и большую снежную горку.

Для самых маленьких посетителей 19 декабря откроет свои двери Резиденция Святого Николая, которая будет работать до 19 января.

Добруцкий сообщил, что в этом году на новогодних локациях установлены новые уборные и тепловые пункты. Также будут действовать информационное бюро и медпункт. На Софийской площади будут работать 12 сувенирных домиков.

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