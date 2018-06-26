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Макаревич: Это все демагогия - про историческую справедливость. Существуют государственные границы. Это святое
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26.06.2018 00:59
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России нельзя было захватывать Крым, потому что только соблюдение
международных договоренностей всеми странами гарантирует мирную
жизнь, считает российский музыкант Андрей Макаревич. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Макаревич: Я вижу
величие, если страна первая в мире по технологиям Фото: ЕРА "Мне ни
один аргумент не показался убедительным. Это все демагогия – про
историческую справедливость. Справедливость заключается в том, что
мир очень маленький и очень опасный. И никто никого не любит. И
каждый заботится о своей стране и о своем народе. Именно
следовательно существуют международные договоренности и
государственные границы. Это святое. Пока мы соблюдаем и то, и
другое, это гарантия, что не начнется война", – отметил
музыкант.Макаревич добавил, что идею территориальных приобретений
"активно вкладывали" в умы россиян."Эта тяга к попранному величию –
не знаю, клюют на это дело. Я величие в другом вижу. Я вижу
величие, если страна первая в мире по технологиям, по уровню жизни,
по промышленности, по культуре. Вот это величие. А то, что она
самая большая, какое, к черту, это величие?" – подытожил
он.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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