Огонь уничтожил дела, хранящиеся в архиве прокуратуры Кривого Рога.
В результате пожара никто не пострадал. В ГСЧС устанавливают
причины пожара в архиве прокуратуры в Кривом Роге Фото: ДСНС в
Київській області / Facebook Как рассказали изданию в управлении
Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Кривого Рога,
пожар произошел 30 декабря около 8.00.Возгорание началось с
подвала, где находится архив прокуратуры. Огнем были уничтожены
стеллажи, а также дела, хранящиеся в архиве.В результате пожара
никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
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