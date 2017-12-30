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В Кривом Роге сгорел архив прокуратуры
30.12.2017 15:53
Огонь уничтожил дела, хранящиеся в архиве прокуратуры Кривого Рога. В результате пожара никто не пострадал. В ГСЧС устанавливают причины пожара в архиве прокуратуры в Кривом Роге Фото: ДСНС в Київській області / Facebook Как рассказали изданию в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Кривого Рога, пожар произошел 30 декабря около 8.00.Возгорание началось с подвала, где находится архив прокуратуры. Огнем были уничтожены стеллажи, а также дела, хранящиеся в архиве.В результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

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