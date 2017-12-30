В Хмельницкой области на автодороге между населенными пунктами Слободка Сатановская и Сатанов Городокского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и еще шесть человек травмированы. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Стоит отметить, что из-за столкновения автомобилей OPEL Vivaro и ВАЗ 2106 один человек погиб на месте происшествия и шесть человек травмированы. Пострадавшие были оперативно доставлены в Городокскую центральную районную больницу.

По данным источника, спасатели, прибывшие на место происшествия, провели работы по деблокированию погибшего гражданина с легковушки ВАЗ и приняли меры по предупреждению возгорания автомобилей. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Южном мосту в Киеве случилось дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали грузовой и легковой автомобиль марки Audi. Женщина, которая сидела за рулем автомобиля Audi, не заметила крупногабаритный грузовик.

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