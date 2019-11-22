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Коболев: Жителям Новояворовска и Нового Роздола начали подавать тепло
22.11.2019 18:05
Коболев заявил, что жителям Новояворовска и Нового Роздола начали подавать тепло
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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