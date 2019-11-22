Погода, Новости, загрузка...
Коболев: Жителям Новояворовска и Нового Роздола начали подавать тепло
22.11.2019 18:05
Коболев заявил, что жителям Новояворовска и Нового Роздола начали подавать тепло Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 