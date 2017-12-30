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"Желаем украинцам, которые хотят "русского мира", найти деньги на билет в Россию". "Национальный корпус" поздравил с Новым годом. Видео
30.12.2017 16:00
Активисты киевского отделения партии "Национальный корпус" поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Видео опубликовал в Facebook Сергей Филимонов. "Желаю в этом году детям, которые остались без родителей, найти семью. Животным, которые живут на улице, найти дом. Украинцам, которые хотят "русского мира", наконец-то найти деньги на билет в Россию", – говорится в поздравлении. Активисты "Национального корпуса" также призвали украинцев рожать больше детей, быть добрее друг к другу и злее к врагам.   | "Национальный корпус" пожелал украинцам быть добрее друг к другу и злее к врагам Скриншот: Сергей Филимонов / Facebook видео Видео: Сергей Филимонов / Facebook

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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