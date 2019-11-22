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В СБУ заявили, что одесские чиновники "провернули" сделку на 100 млн гривен
22.11.2019 18:23
СБУ проводит обыск в Одесском городском совете из-за хищений 100 млн грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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