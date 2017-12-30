Членство России в Интерполе нужно приостановить за "недопустимое злоупотребления" механизмами работы этой международной организации.

Об этом заявил основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, передает со ссылкой на .

По словам Браудера, Россия в шестой раз обратилась в Интерпол за его арестом, "после того, как предыдущие пять запросов были отклонены как нелегитимные и политически мотивированные".

Ранее представитель Генпрокуратуры России Михаил Резниченко сообщил, что ведомство готовит очередной требование на объявление бизнесмена в международный розыск и его экстрадиции в Россию.

Этот шаг связан с тем, что Тверской районный суд Москвы во второй раз заочно приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за "преднамеренное банкротство и уклонения от уплаты налогов". Впервые в обвинительном приговоре фигурировала сумма, превышающая 522 млн рублей, сейчас - 3,5 миллиардов рублей.

Интерпол отклонил требование России об объявлении в международный розыск руководителя Генштаба Виктора Муженко.

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