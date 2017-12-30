Агитация за бойкот выборов имеет смысл только при существовании порога явки избирателей, считает оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Дмитрий Гудков: Чем меньше людей приходит на выборы – тем больше процент за кандидата от власти Фото: Дмитрий Гудков / Facebook "Главная политическая проблема сейчас – что делать с президентскими выборами, которые, конечно, никакие не выборы. Развилка очень простая: идти и голосовать за кого-либо из демократических кандидатов (фактически, против Владимира Путина) или же участвовать в бойкоте", – отметил он.По мнению оппозиционера, участие в выборах лучше активного неучастия."И мировой, и тем более российский опыт показывают, что бойкот, увы, почти не способен повлиять на результат выборов и изменить что-то в стране", – рассказал он.Гудков подчеркнул, что бойкот был эффективен только там, где существовал порог явки и проходили массовые протесты."Тогда агитация за бойкот имела смысл, так как при низкой явке выборы признавались несостоявшимися. В России при раннем Путине был порог явки, но в середине нулевых его отменили. У нас даже нет графы "против всех". По сути, неучастие в выборах никак не угрожает пятому сроку Путину – этого просто не заметят. Ну, будет явка не 70%, а 60%. На выборах мэра в Москве была около 32%, и что?!" – поинтересовался он.Оппозиционер напомнил, что в Свердловской области во время последних выборов губернатора, к которым не был допущен политик Евгений Ройзман, забастовку попросту не заметили."Тут хотя бы можно понять логику бойкота: других демократических кандидатов, кроме Ройзмана, не было. Чем меньше людей приходит на выборы – тем больше процент за кандидата от власти. А легитимность… Про нее в телевизоре все объяснят Дмитрий Киселев с Евгением Соловьевым", – продолжил он.Гудков добавил, что люди не хотят ходить на выборы, поскольку Путин не отдаст власть охотно, однако избирательную кампанию надо обязательно использовать."Я воспринимаю их как трамплин, как тренировку и возможность создать инфраструктуру для дальнейших кампаний, на которых все еще есть настоящий шанс победить: выборы мэра Москвы, Мосгордумы, глав регионов и региональных законодательных собраний. После муниципальных выборов в Москве, которые, к сожалению, многие тоже бойкотировали, у нас появились 267 независимых депутатов, большинство в 17 районах, почти 50 тысяч сторонников, поддержавших кампанию. При подготовки к мэрским выборам пропускать нынешний ход – это порадовать противника", – подчеркнул он.Политик отметил, что принял решение поддержать кандидата от "Яблока" Григория Явлинского, который единственный из федеральных политиков поддержал его на выборах в Госдуму и во время кампании Гудкова в Москве."В Москве на этих выборах я вскоре предложу вариант, который, надеюсь, станет компромиссным для всех: и сторонников бойкота, и сторонников голосования. Он даст нам возможность использовать выборы, тогда как обычно на выборах используют нас. Попробуем перевернуть эту доску", – подытожил Гудков. https://www.facebook.com/dgudkov/videos/1808515812523184/ Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Пока единственным зарегистрированным кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент РФ Путин и основатель партии "Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и начали сбор подписей для регистрации.Российский оппозиционный политик АлексейНавальный объявил о решении участвовать в выборах президента в декабре 2016 года, однако 25 декабря 2017 года ЦИК РФ принял решение об отказе в его регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня высший суд России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки выборы что выборах политик гудков Теги: мир