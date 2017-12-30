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Агитация за бойкот выборов имеет смысл только при существовании
порога явки избирателей, считает оппозиционный политик Дмитрий
Гудков. Дмитрий Гудков: Чем меньше людей приходит на выборы –
тем больше процент за кандидата от власти Фото: Дмитрий Гудков /
Facebook "Главная политическая проблема сейчас – что делать с
президентскими выборами, которые, конечно, никакие не выборы.
Развилка очень простая: идти и голосовать за кого-либо из
демократических кандидатов (фактически, против Владимира Путина)
или же участвовать в бойкоте", – отметил он.По мнению
оппозиционера, участие в выборах лучше активного неучастия."И
мировой, и тем более российский опыт показывают, что бойкот, увы,
почти не способен повлиять на результат выборов и изменить что-то в
стране", – рассказал он.Гудков подчеркнул, что бойкот был
эффективен только там, где существовал порог явки и проходили
массовые протесты."Тогда агитация за бойкот имела смысл, так как
при низкой явке выборы признавались несостоявшимися. В России при
раннем Путине был порог явки, но в середине нулевых его отменили. У
нас даже нет графы "против всех". По сути, неучастие в выборах
никак не угрожает пятому сроку Путину – этого просто не заметят.
Ну, будет явка не 70%, а 60%. На выборах мэра в Москве была около
32%, и что?!" – поинтересовался он.Оппозиционер напомнил, что в
Свердловской области во время последних выборов губернатора, к
которым не был допущен политик Евгений Ройзман, забастовку попросту
не заметили."Тут хотя бы можно понять логику бойкота: других
демократических кандидатов, кроме Ройзмана, не было. Чем меньше
людей приходит на выборы – тем больше процент за кандидата от
власти. А легитимность… Про нее в телевизоре все объяснят Дмитрий
Киселев с Евгением Соловьевым", – продолжил он.Гудков добавил, что
люди не хотят ходить на выборы, поскольку Путин не отдаст власть
охотно, однако избирательную кампанию надо обязательно
использовать."Я воспринимаю их как трамплин, как тренировку и
возможность создать инфраструктуру для дальнейших кампаний, на
которых все еще есть настоящий шанс победить: выборы мэра Москвы,
Мосгордумы, глав регионов и региональных законодательных собраний.
После муниципальных выборов в Москве, которые, к сожалению, многие
тоже бойкотировали, у нас появились 267 независимых депутатов,
большинство в 17 районах, почти 50 тысяч сторонников, поддержавших
кампанию. При подготовки к мэрским выборам пропускать нынешний ход
– это порадовать противника", – подчеркнул он.Политик отметил, что
принял решение поддержать кандидата от "Яблока" Григория
Явлинского, который единственный из федеральных политиков поддержал
его на выборах в Госдуму и во время кампании Гудкова в Москве."В
Москве на этих выборах я вскоре предложу вариант, который, надеюсь,
станет компромиссным для всех: и сторонников бойкота, и сторонников
голосования. Он даст нам возможность использовать выборы, тогда как
обычно на выборах используют нас. Попробуем перевернуть эту доску",
– подытожил Гудков.
https://www.facebook.com/dgudkov/videos/1808515812523184/
Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018
года. Пока единственным зарегистрированным
кандидатом является руководитель ЛДПР Владимир
Жириновский.Журналистка Собчак, действующий президент
РФ Путин и основатель партии
"Яблоко" Явлинский подали документы в Центризбирком и
начали сбор подписей для регистрации.Российский оппозиционный
политик АлексейНавальный объявил о решении участвовать в
выборах президента в декабре 2016 года, однако 25 декабря 2017
года ЦИК РФ принял решение об отказе в его
регистрации.Навальный в ответ разместил в интернете
видеообращение, в котором объявил о "забастовке избирателей" в
связи с отказом ЦИК РФ допускать его на выборы.Сегодня высший суд
России отклонил жалобу Навального на недопуск на выборы.
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