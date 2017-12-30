В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди - ВИДЕО На месте находятся около 20 авто патрульной полиции В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". Фото: Українська правда Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди. Территорию возле места инцидента оцеплено, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и "скорая". На месте также работают взрывотехники, также подъехать "полиция диалога" - переговорщики, - сообщает Украинская правда. Фото: Украинская правда На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто. В полиции Харькова официально случай УП не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия. В свою очередь представитель Нацполии Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", внутри есть люди. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции. Фото: Украинская правда "По предварительной информации, мужчина внутри" Укрпочты "сообщил, что на нем прицеплен взрывчатку, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно", - сообщил Тракало. Полиция просит журналиста УП не снимать событие на месте происшествия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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