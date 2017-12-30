Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщил, что, по предварительной информации, неизвестный мужчина, у которого есть взрывчатка, захватил помещение отделения "Укрпочты" в Харькове, при этом внутри находятся люди. О требованиях злоумышленника пока ничего не известно. На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции, силовики, "скорая" и пожарные Фото: newsroom.kh.ua По словам свидетелей, участок улицы Шевченко возле дома №165 перекрыт, остановлено движение трамваев. На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции, силовики, "скорая" и пожарные.В пресс-службе полиции Харькова изданию рассказали, что сейчас проверяют информацию о ЧП. По предварительным данным от силовиков, в здание зашел мужчина то ли с ножом, то ли с огнестрельным оружием, и закрылся внутри.Как сообщает корреспондент "Украинской правды", представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении есть люди. Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции.Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил "Украинской правде", что, по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения "Укрпочты", при этом внутри находятся люди. "По предварительной информации, мужчина в помещении "Укрпочты" сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15.20 о требованиях ничего не известно", – сообщил Тракало.Полиция просит журналиста "Украинской правды" не снимать место событий, отмечает издание. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки полиции находятся что укрпочты месте Теги: происшествия