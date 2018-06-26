|Журналистов-расследователей Дмитрий Гнап заявил, что уходит в политику
|26.06.2018 01:00
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Гнап решил оставить журналистикуУкраинский журналист и общественный деятель Дмитрий Гнап заявил о решении идти в политику.
Фото: facebook.com/gnap.ua
"Я принял решение оставить журналистику. И идти в политику. Потому что я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, за которого так же воровать наши налоги и наше общее имущество. Чем больше их там, а нас там меньше - тем дольше продлится эта безнадежность. тем более людей поедет из страны. Чем больше нас там, а их там меньше - тем больше шансов на настоящие перемены " , - заявил Гнап.
Дмитрий Гнап закончил философский факультет Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах СТБ, "Первый национальный", UBC. С 2001 до 2007 года был в политическом блоке (впоследствии партии) "Наша Украина". С 2008 года - председатель общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слидство.инфо". С 2013 года - руководитель проекта "Слидство.инфо" на "Общественном ТВ».