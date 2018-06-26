Гнап решил оставить журналистику

"Я принял решение оставить журналистику. И идти в политику. Потому что я могу сделать еще тысячу журналистских расследований. Разоблачить еще две тысячи коррупционеров. Но вижу, как год за годом они все спокойнее себя чувствуют. И нагло смеются тебе в лицо, зная, что даже потеряв должность, устроят туда своего кума, за которого так же воровать наши налоги и наше общее имущество. Чем больше их там, а нас там меньше - тем дольше продлится эта безнадежность. тем более людей поедет из страны. Чем больше нас там, а их там меньше - тем больше шансов на настоящие перемены " , - заявил Гнап.