Декрет короля вступил в силу 24 июня

Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня, сообщает Reuters.

По этот день Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

Напомним, руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.