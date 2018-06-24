|Женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем
|24.06.2018 14:48
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Декрет короля вступил в силу 24 июняСнятие запрета - один из важнейших шагов в рамках стратегии Vision 2030, принятой в 2016 году по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.
Фото: reuters.com
Декрет короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда об отмене запрета на вождение транспорта для жительниц королевства вступил в силу 24 июня, сообщает Reuters.
По этот день Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.
Напомним, руководство крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин.
Также, Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну по туристическим визам без сопровождения мужчин. Добавим, женщинам Саудовской Аравии разрешили иметь собственный бизнес.
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