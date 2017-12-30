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13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства
30.12.2017 16:15
13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства
Еще 70 - двухлетние
Президент Петр Порошенко назначил 13 работникам сферы здравоохранения пожизненные стипендии. Еще 70 - получили двухлетние стипендии.
13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства Фото: youtube.com

Среди отмеченных деятелей здравоохранения - работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", ряд медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях, - говорится в указе "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения", подписанный главой государства 30 декабря, информирует LB.ua.

А также работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Напомним, в 2017 году стипендии студентов высших учебных заведенийКабмин повысил на 18%.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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