|13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства
|30.12.2017 16:15
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Еще 70 - двухлетниеПрезидент Петр Порошенко назначил 13 работникам сферы здравоохранения пожизненные стипендии. Еще 70 - получили двухлетние стипендии.
Фото: youtube.com
Среди отмеченных деятелей здравоохранения - работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", ряд медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской, Донецкой и Тернопольской областях, - говорится в указе "О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения", подписанный главой государства 30 декабря, информирует LB.ua.
А также работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.
Напомним, в 2017 году стипендии студентов высших учебных заведенийКабмин повысил на 18%.
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