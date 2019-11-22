Погода, Новости, загрузка...
В Киеве появится самая большая мечеть в Украине
22.11.2019 19:18
Крымскотатарская община построит мечеть на 5000 мест в Киеве Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 