В субботу, 30 декабря, в городе Мариуполь произошел пожар на пятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Куприна, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе тушения пожара спасателями были обнаружены дввое пострадавших от отравления продуктами горения: мужчина 1939 и женщина 1940 года рождения. Пожар локализован в 06:15 и окончательно ликвидирован в 06:44", - уточнили в ГСЧС.

Стоит отметить, что причина и убыток пожара устанавливаются специалистами. Как доложили в ведомстве, от Главного управления ГСЧС привлекались 19 спасателей и 4 единицы техники.

Как сообщал MIGnews.com.ua, произошел пожар на нефтебазе "БРСМ нефть" на улице Южная в поселке городского типа Глеваха Киевской области.После прибытия первое подразделение провело разведку и выяснило, что возгорание остатков солярки произошло в резервуаре на площади 10 квадратных метров.

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