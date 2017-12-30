В один из ресторанов Киева привезли мешок картошки, которая была собрана для бойцов АТО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Андрей Риштун, который, по всей видимости, является сотрудником указанного заведения.

Скорее только, речь идет о ресторане китайской кухни ВАО.

“Сегодня в ресторан привезли мешок картошки. В меню такого блюда нет, но для персонала готовится. Открыв и высыпав его, внутри знаходим скрученную в трубочку бумажку, перемотанную синей и желтой лентами. Бумажку положили в пакетик, так, чтобы не повредился. Разворачиваем его и та-дааааааам… записка воинам на востоке. Мешок тот собирали дети с учителями в школе на Ровенщине, но кто-то решил, что вместо доставить его до места назначения, выгоднее для себя будет продать тот мешок. Так и живем”, — написал Риштун.

Пост уже набрал более 4 тысяч репостов. В комментариях украинцы выразили свое возмущение таким поведением «волонтеров».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира