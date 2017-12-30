|В Харькове мужчина со взрывчаткой захватил здание «Укрпочты» и заложников
|30.12.2017 16:21
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В Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ «Рост» неизвестный захватил отделение «Укрпочты».
Представители полиции на месте происшествия сообщили, что в захваченном помещении находятся люди, информирует svodka.net.
Территория возле места инцидента оцеплена, на месте находятся около 20 авто патрульной полиции, пожарные и «скорая». На месте также работают взрывотехники.
На перекрестке улиц Матюшенко и Шевченко движение транспорта полностью перекрыто.
В полиции Харькова официально случай не прокомментировали, отказавшись подтвердить сам факт происшествия.
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В свою очередь спикер Нацполии Украины Ярослав Тракало сообщил УП, что по предварительной информации, неизвестный мужчина захватил помещение отделения «Укрпочты», внутри есть люди.
«По предварительной информации, мужчина в помещении «Укрпочты» сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. О требованиях ничего не известно», — сообщил Тракало.
На место выехала следственно-оперативная группа и руководство харьковской милиции.