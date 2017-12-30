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Смешко: В США всего 3% бюджета закрыто. Все остальное открыто. У нас закрыто практически 100% бюджета
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30.12.2017 16:22
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Экс-глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко отметил, что
западные партнеры обеспокоены коррупцией и непрозрачностью при
использовании украинского военного бюджета. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Смешко: Как могут общество и
наши западные партнеры верить, что нет коррупционной составляющей?
Фото предоставлено телеканалом NewsOne Ukrlife.TV экс-глава
Службы безопасности Украины (СБУ), экс-начальник Главного
управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Смешко."Они
открыто говорили: "Как вам помогать, когда у вас такая
непрозрачность вашего собственного бюджета", – отметил
экс-глава СБУ.Он уточнил, что речь шла о военном бюджете Украины."В
США военный бюджет открыт. 3% только бюджета закрыто. Это
наибольшая военная сила в мире. Она только 3% закрывает. Все
остальное открыто. Вы можете прочитать на сайте Конгресса, какие
закупки иностранного вооружения планирует провести Пентагон. А эта
закупка идет по линии разведки военной", – отметил
Смешко.Экс-глава СБУ подчеркнул, что США покупает иностранное
оружие для его тестирования, чтобы выработать необходимые меры
противодействия, однако не скрывает этих закупок."У нас
100-процентное закрытие практически бюджета. Это при непрозрачности
в нашем парламенте, при фактическом отсутствии действующей
оппозиции, при отсутствии контроля... Как могут общество и наши
западные партнеры верить, что нет коррупционной составляющей при
использовании бюджета?!" – рассказал он.Смешко добавил, что
военный бюджет можно увеличить и до 10% ВВП, однако главной
проблемой является эффективность его использования.В конце мая 2015
года президент Украины подписал новую стра
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