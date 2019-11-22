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Зеленский и Трюдо провели телефонный разговор
22.11.2019 19:54
Зеленский и Трюдо провели телефонный разговор Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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