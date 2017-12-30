Дуда распорядился строить забор на границе с Беларусью и Украиной для защиты от АЧС

Законом предусматривается, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной длиной более 1 тыс. Километров, - сообщает " Укринформ ".

Стена будет иметь вид подобный заграждений вдоль автодорог быстрого движения и строиться в непосредственной близости к границе.

Закон также предусматривает внесение изменений в ряд законов, в частности закона об охоте. Речь идет о предоставлении разрешений на отстрел диких кабанов на территориях, находящихся под охраной.

Для этого предусматривается предоставление охотникам платной отпуска до шести дней в течение года.

Стоимость строительства стены длиной более 1 тыс. Км составляет 130 млн злотых (более 37 млн ​​долл.). При этом в первый год функционирования стоимость ее содержания и обслуживания достигнет 190 млн злотых (более 54 млн долл.). Стену строить в течение 2018-2021 годов.