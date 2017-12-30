В умерла знаменитая писательница, автора детективов Сью Графтон

Графтон скончалась на 78 году жизни от онкологического заболевания, передает со ссылкой на .

«Хотя мы все знали, что смерть неизбежна, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно еще несколько дней назад, однако затем все стало развиваться очень скоро. Она всегда говорила, то будет продолжать писать до тех пор, пока может и будет пользоваться популярностью», — рассказала ее дочь Сью Джейми.

Сью Графтон стала известной после публикации так называемой «Алфавитной серии» детективов. Писательница начала писать романы с первой буквы алфавита. Первый детектив в 1982 году назывался «А — значит алиби». Последняя ее книга начиналась на «Y» — предпоследнюю букву английского алфавита. Она вышла в августе 2017 года. Героями «алфавитных детективов» была женщина-сыщик Кинси Милхоун.

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