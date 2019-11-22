Погода, Новости, загрузка...
В Днепре водитель Lexus протаранил десять автомобилей
22.11.2019 20:31
ДТП в Днепре - водитель Lexus протаранил десять автомобилей Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 