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В Днепре водитель Lexus протаранил десять автомобилей
22.11.2019 20:31
ДТП в Днепре - водитель Lexus протаранил десять автомобилей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
украина
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