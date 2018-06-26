Журналисты выяснили имя владельца ресторана "Арго" на Оболонской набережной в , а также людей, в которых он произвел несколько выстрелов в результате конфликта, возникшего в его заведении.

Стрелком оказался частный предприниматель 60-летний Нугзар Хелайя, который является уроженцем грузинского Тбилиси, передает со ссылкой на .

"Стрельба произошла в результате конфликта между ним и посетителями заведения. Громкая компания состояла из семи человек. Хелайя открыл огонь из пистолета Макарова. Всего было 8 выстрелов", - рассказал собеседник издания.

Стрелец сначала попал в 31-летнего Михаила Максимца, который получив пулю в грудь, сразу потерял сознание. Его с пробитым легким успели доставить в больницу.

Огнестрельное ранение в голову получил 29-летний Владимир Олийнык, он скончался на месте.

Правоохранители обнаружили 7 гильз, 5 пуль и само орудие убийства - якобы со спиленными номерами.

Подчеркивается, что посетители заведения, с которыми у владельца возник конфликт, могли быть вооружены. Подтверждения этой информации пока нет.

В Оболонском районе города в одном из ресторанов хозяин заведения расстрелял мужчин. Утверждает, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане. В пылу спора хозяин достал пистолет ПМ и начал стрелять.

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