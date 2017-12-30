Вице-премьер России Дмитрий Рогозин утверждал, что азимут при запуске ракеты-носителя "Союза" с космодрома "Восточный" был рассчитан для Байконура. 28 ноября разгонный блок ракеты не вышел на целевую орбиту. 28 ноября ракета-носитель стартовала с российского космодрома "Восточный" Фото: ЕРА В ведомстве подчеркнули, что полетное задание для запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Фрегатом" разрабатывалось "специально для космодрома Восточный" и "прошло проверку именно для космодрома Восточный".В "Роскосмосе" заявили, что к аварии привело соединение нескольких факторов, "выявить которые существующими математическими моделями было невозможно".27 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что стартовавшая с космодрома Восточный ракета-носитель "Союз" была настроена на старт с космодрома Байконур, сообщает "Газета.ру". По словам Рогозина, "настройки ракеты действительно были под Байконур: не посчитали азимут".28 ноября ракета-носитель стартовала с российского космодрома "Восточный". Она должна была вывести на орбиту спутник "Метеор-М", однако связь со спутником установить не удалось. По данным СМИ, из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя и разгонного блока спутник полетел по неправильной траектории, вошел в атмосферу и упал в Атлантический океан.Из-за неудачи с последним запуском следующий пуск с космодрома "Восточный" могут перенести на 2018 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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