Вице-премьер России Дмитрий Рогозин утверждал, что азимут при
запуске ракеты-носителя "Союза" с космодрома "Восточный" был
рассчитан для Байконура. 28 ноября разгонный блок ракеты не вышел
на целевую орбиту. 28 ноября ракета-носитель стартовала с
российского космодрома "Восточный" Фото: ЕРА В ведомстве
подчеркнули, что полетное задание для запуска ракеты-носителя
"Союз-2.1а" с "Фрегатом" разрабатывалось "специально для космодрома
Восточный" и "прошло проверку именно для космодрома Восточный".В
"Роскосмосе" заявили, что к аварии привело соединение нескольких
факторов, "выявить которые существующими математическими моделями
было невозможно".27 декабря вице-премьер РФ Дмитрий
Рогозин заявил, что стартовавшая с космодрома Восточный
ракета-носитель "Союз" была настроена на старт с космодрома
Байконур, сообщает "Газета.ру". По словам Рогозина, "настройки
ракеты действительно были под Байконур: не посчитали азимут".28
ноября ракета-носитель стартовала с российского
космодрома "Восточный". Она должна была вывести на орбиту спутник
"Метеор-М", однако связь со спутником установить не удалось. По
данным СМИ, из-за ошибки в полетном задании ракеты-носителя и
разгонного блока спутник полетел по неправильной траектории, вошел
в атмосферу и упал в Атлантический океан.Из-за неудачи с последним
запуском следующий пуск с космодрома "Восточный" могут
перенести на 2018 год.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира