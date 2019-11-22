Фонд социального страхования возобновил выплаты по больничным, декретными и на погребение. Ранее эти выплаты были приостановлены. Причиной называли то, что в бюджете закончились деньги. Дефицит составляет более миллиарда гривен.

У семейного врача Светланы Коваль расписан весь день. К ней идут, в частности, с простудой и обострением хронических заболеваний.

"В среднем 20-25 человек за прием, это за пятичасовой прием. Когда осень-зима, растет заболеваемость, растет и количество выписок больничных листов. Обычно это пять-семь листов, а во время эпидемии гриппа это может составлять 15-12 больничных", – говорит семейный врач Светлана Коваль.

Из-за нехватки денег в Фонде социального страхования больничных людям приходилось ждать больше месяца. А 20 ноября выплаты вообще приостановили.

"20 ноября 2019 Фондом социального страхования Украины вынуждено приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда", – сообщили в Фонде социального страхования Украины.

Поставили на стоп выплаты по больничным, беременности и родам, пособие на погребение. Украинцы возмутились.

"Я работаю официально, плачу взносы, и хотелось бы какую-то компенсацию от государства", – говорит житель Киева Тарас Паук.

Но в Минсоцполитики уверяют — средства в Фонде есть, следовательно оснований для приостановления выплат — никаких.

"По состоянию на вчера на счетах было 429 млн. грн., по состоянию на сегодня – около 550 млн. То, что их нельзя выплачивать — это манипуляция. Каждый день поступают, в зависимости от месяца года, от 60 млн. до почти 300 млн. в день поступает в фонд начисления от ЕСВ", – сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль.

В фонде соцстрахования называют другие цифры.

"Сегодня утром на счете Фонда соцстрахования было 102 млн. 733 тыс. грн.", – говорит директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Боженков.

В Фонде говорят, что предупреждали министерство о том, что бюджет – 13,5 млрд. грн. – вот-вот иссякнет.

"На 2019 год был принят бюджет Фонда социального страхования, недостаток, по подсчетам, должен был составлять около миллиарда гривен. И уже в течение 2019 были задержки с выплатами всех этих больничных, всех платежей, которые выполнял Фонд, доходили до 35 дней задержки по выплатам. Поэтому заявлять, что есть профицит, это тоже неправда", – говорит председатель правления Фонда социального страхования Украины Владимир Саенко.

Однако выплаты по больничным, беременности и родам, пособий на погребение в Фонде соцстрахования все же не прекратят. Сегодня погасили задолженность за 21 октября. Деньги нашли из ресурсов, откуда их брать, на самом деле, нельзя.

"В законодательстве это называется "нарушение финансовой дисциплины", то есть это перерасход средств, предусмотренных бюджетом. И есть две составляющие. Или вообще остановить выплаты, чтобы вся страна осталась без выплат, или взять ответственность, вероятно, я за это штраф получу", – говорит директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Боженков.

А вот киевляне, которые заболели на этой неделе, выплат не получат. В больницах и поликлиниках закончились бланки. Вместо листа нетрудоспособности сейчас выдают справку. Затем ее нужно будет обменять на официальный документ. Как сообщили в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина», бланки в столице появятся не раньше середины декабря.

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