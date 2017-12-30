Пожарные прибыли на место пожара только утром

Пожар возник ночью, 30 декабря. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия в 8:00. Пожар ликвидировали около 09.30. Из людей никто не пострадал, - сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.