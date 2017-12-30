|В Кривом Роге сгорела часть архива прокуратуры
|30.12.2017 16:30
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Пожарные прибыли на место пожара только утромВ Кривом Роге в результате пожара в помещении прокуратуры №1 сгорела часть архива.
Фото: ДСНС
Пожар возник ночью, 30 декабря. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия в 8:00. Пожар ликвидировали около 09.30. Из людей никто не пострадал, - сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в результате пожара в Черкасской области погибли четыре ребенка.
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