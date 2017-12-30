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В Кривом Роге сгорела часть архива прокуратуры
30.12.2017 16:30
В Кривом Роге сгорела часть архива прокуратуры
Пожарные прибыли на место пожара только утром
В Кривом Роге в результате пожара в помещении прокуратуры №1 сгорела часть архива.
В Кривом Роге сгорела часть архива прокуратуры Фото: ДСНС

Пожар возник ночью, 30 декабря. Огнем было охвачено подвальное помещение прокуратуры, где хранились архивные дела. Датчики пожарной безопасности сработали поздно. Поэтому спасатели прибыли на место происшествия в 8:00. Пожар ликвидировали около 09.30. Из людей никто не пострадал, - сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Причины пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в результате пожара в Черкасской области погибли четыре ребенка.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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