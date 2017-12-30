Отделение "Укрпочты" в Харькове, в котором, по предварительной информации, находится человек, который говорит, что на нем прицепленная взрывчатка, отгородили лентой. Об этом сообщает корреспондент.

На месте находятся автомобили полиции.

Напомним, спикер Национальнальнои полиции Украины Ярослав Тракало подтвердил, что в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", внутри есть люди.

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