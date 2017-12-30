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Программа "Что происходит?" Год 2017-й: мир на переломе
30.12.2017 16:35

Подводя итоги уходящего 2017 года, мы не можем не отметить тот факт, что перед нами разворачивается картина новых тенденций в мировой политике. Что главное, куда направлены линии развития, к чему это может привести? Эти вопросы в студии журнала «Международная жизнь» обсуждают сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Николаевич Морозов и обозреватель журнала Сергей Филатов.

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    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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