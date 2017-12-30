Подводя итоги уходящего 2017 года, мы не можем не отметить тот факт, что перед нами разворачивается картина новых тенденций в мировой политике. Что главное, куда направлены линии развития, к чему это может привести? Эти вопросы в студии журнала «Международная жизнь» обсуждают сенатор, член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Николаевич Морозов и обозреватель журнала Сергей Филатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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