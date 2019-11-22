Два пострадавших при крушении танкера в Одессе моряка попали в больницу - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Два пострадавших при крушении танкера в Одессе моряка попали в больницу
22.11.2019 21:28
Крушение танкера в Одессе - в больнице находятся два моряка
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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