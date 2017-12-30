Мужчина, который захватил здание "Укрпочты" в Харькове, пока не
выдвигал правоохранителям никаких требований, сказал начальник
Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег
Бех. Полиция перекрыла дороги возле захваченного здания "Укрпочты"
в Харькове Фото: mvs.gov.ua "Там девять взрослых и двое детей.
Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока
пытаемся выйти с ним на контакт", – сказал Бех.По его словам,
близко места происшествия правоохранители перекрыли дороги.30
декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле
станции метро "Киевская" в Харькове. По предварительным данным
силовиков, в здание зашел мужчина с ножом или с огнестрельным
оружием и закрылся внутри.Спикер Национальной полиции Украины
Ярослав Тракало сообщал, мужчина заявил о прицепленной на нем
взрывчатке, которую он готов применить.
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