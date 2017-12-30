Мужчина, который захватил здание "Укрпочты" в Харькове, пока не выдвигал правоохранителям никаких требований, сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех. Полиция перекрыла дороги возле захваченного здания "Укрпочты" в Харькове Фото: mvs.gov.ua "Там девять взрослых и двое детей. Требований мы пока не понимаем. Он ничего не выдвигал. Пока пытаемся выйти с ним на контакт", – сказал Бех.По его словам, близко места происшествия правоохранители перекрыли дороги.30 декабря неизвестный захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. По предварительным данным силовиков, в здание зашел мужчина с ножом или с огнестрельным оружием и закрылся внутри.Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало сообщал, мужчина заявил о прицепленной на нем взрывчатке, которую он готов применить. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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