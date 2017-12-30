В субботу, 30 декабря, в Харькове на улице Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты", сообщает УНН.

По словам представителя национальной полиции Украины Ярослава Тракало, внутри здания есть люди. Злоумышленник утверждает, что на нем прицепленная взрывчатка.

"На место происшествия сейчас направляется следственная группа, вероятно, уже доехала", - добавил Тракало.

Кроме этого, на месте находятся автомобили полиции.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пациент львовской психиатрической больницы, которая находится по улице Кульпарковской, захватил в заложники 76 человек , которые проходили лечение в медицинском учреждении.

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