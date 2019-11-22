Для борьбы с теневым оборотом сельхозугодий в Украине применяют искусственный интеллект. Специальная система позволяет определять, где участки используют незаконно, а где из года в год истощают.

Поможет она и прогнозировать урожай.

Журналисты побывали в ночном земельном рейде. 70 га самозахваченных угодий в Белоцерковском районе Киевской области показывают журналистам контролеры и сотрудники профильного министерства.

"Земельный участок обрабатывается. На нем зарабатывают деньги. Договор на аренду не заключен через аукцион. Мы выходили на связь с главой соответствующей громады, но на связь он не вышел", – говорит заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

Из-за теневого использования этой земли за год Фурсовская община теряет 350 тысяч гривен, подсчитали контролеры.

"Составим акт, обратимся к объединенной территориальной общине. Если они нам не помогут, обратимся в правоохранительные органы и установим нарушителя земельного законодательства", – говорит старший государственный инспектор контроля за использованием и охраной земель Белоцерковского района Валерий Миронюк.

Обнаружить, что землю захватили, и используют без документов, помог искусственный интеллект. Как работает система, рассказали чиновники.

"Летает спутник, делаются снимки той самой территории в апреле, в мае, в июне. Мы запускаем машину, которая едет по дороге и снимает слева и справа, что там на самом деле растет. И потом человек или алгоритм из этих уже кадров конкретных идентифицирует, что там растет", – объяснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Полученные со спутника данные анализируют, сравнивают с информацией в Геокадастре и выкладывают в открытый доступ на специальном геопортале. С помощью новейших технологий уже выяснили – 10-12 миллионов гектаров обрабатывают незаконно.

"Это земли, где по справкам сельскохозяйственным, по статистике, ничего не выращивается, а если и выращивается, то очень мало, по заниженной урожайности и так далее", – говорит уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

Система также позволяет определить качество почвы, увидеть – где землю из года в год распахивают и истощают, нарушая севооборот. И соответственно – провести точную оценку стоимости угодий. А еще такой программно-технический комплекс помогает спрогнозировать урожайность.

"Можно увидеть влажность почвы – где она достаточная, где нет. Можно увидеть, например, если какая-то холодная зима, насколько вымерзли те или иные посевы. Это все можно видеть заранее. Планировать средства на то, чтобы помогать фермерам, если, например, большие убытки", – рассказывает координатор по IT-деятельности проекта "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" Владимир Попов в новостях «Сегодня» на телеканале «Украина».

Такой космический мониторинг земель уже много лет применяют в мире. В Европейском Союзе технологии заменили контроллеров полей. С помощью спутниковых данных – принимают решение о субсидиях фермерам. А в США, например, анализируют ценообразования в других странах.

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