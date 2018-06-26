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В Армении завели дела на брата и бывшего начальника охраны экс-президента Саргсяна
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26.06.2018 01:07
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Бывшего депутата Национального собрания, брата экс-президента
Армении Сержа Саргсяна, Александра, подозревают в незаконном
хранении оружия. Бывшего начальника охраны Саргсяна, генерал-майора
Вачагана Казаряна – в незаконном обогащении. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Саргсян потерял власть в результате
уличных протестов Фото: EPA Вооруженного бывшего депутата
Национального собрания задержали в Ереване. Ему объявили о
подозрении в незаконном хранении оружие, но позже отпустили. В
этот же день Служба национальной безопасности Армении задержала
бывшего начальника охраны Саргсяна, экс-заместителя
главы Государственной службы охраны, генерал-майора Вачагана
Казаряна. При нем оказалось $120 тыс и 436 млн драм (около
$900 тыс.), снятые с его банковского счета, но незадекларированные,
уточнило NEWS.am. На прошлой неделе против Казаряна возбудили
уголовное дело по факту незаконного обогащения. 23
апреля уличные акции протеста в Ереване вынудили
Саргсяна уйти в отставку с должности главы
правительства. С 2008-го по 2018 год он был президентом
Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности
после перехода страны к парламентской форме правления.8 мая
Национальное собрание Армении избрало лидера протестов и главу
оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на должность
премьер-министра. Он пообещалне допустить мести в отношении
представителей прежней власти.
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