Бывшего депутата Национального собрания, брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна, Александра, подозревают в незаконном хранении оружия. Бывшего начальника охраны Саргсяна, генерал-майора Вачагана Казаряна – в незаконном обогащении. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саргсян потерял власть в результате уличных протестов Фото: EPA Вооруженного бывшего депутата Национального собрания задержали в Ереване. Ему объявили о подозрении в незаконном хранении оружие, но позже отпустили. В этот же день Служба национальной безопасности Армении задержала бывшего начальника охраны Саргсяна, экс-заместителя главы Государственной службы охраны, генерал-майора Вачагана Казаряна. При нем оказалось $120 тыс и 436 млн драм (около $900 тыс.), снятые с его банковского счета, но незадекларированные, уточнило NEWS.am. На прошлой неделе против Казаряна возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения. 23 апреля уличные акции протеста в Ереване вынудили Саргсяна уйти в отставку с должности главы правительства. С 2008-го по 2018 год он был президентом Армении и пытался сохранить свою власть на новой должности после перехода страны к парламентской форме правления.8 мая Национальное собрание Армении избрало лидера протестов и главу оппозиционной фракции "Елк" Никола Пашиняна на должность премьер-министра. Он пообещалне допустить мести в отношении представителей прежней власти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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