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ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи
30.12.2017 16:37
ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи
Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро
Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныци" 150000000 евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка.
ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи Фото: twitter.com/marinma_aranda

"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", -   сообщили на сайте Мининфраструктуры.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.

По словам министра Мининфраструктуры Владимира Емельяна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.

Напомним, ранее стало известно, что  "Укрзализныця" получит 30 локомотивов General Electric .

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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