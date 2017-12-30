|ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи
|30.12.2017 16:37
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Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евроЕвропейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныци" 150000000 евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка.
Фото: twitter.com/marinma_aranda
"ЕБРР предоставляет кредит в размере 150 млн евро для строительства второго пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка. Соответствующее соглашение было подписано 30 декабря", - сообщили на сайте Мининфраструктуры.
Общая стоимость проекта составляет ориентировочно 300 млн евро. Остальные 150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, с которым подписали соответствующее соглашение в декабре прошлого года.
По словам министра Мининфраструктуры Владимира Емельяна, реализация проекта позволит повысить пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающий по территории Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Это должно позволить увеличить скорость движения грузовых поездов на 20-25%, что уменьшит срок перевозок и снизит эксплуатационные расходы.
Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" получит 30 локомотивов General Electric .