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В Слуге народа рассказали о взятках депутатам
22.11.2019 23:03
Замглавы Слуги народа рассказал, что нардепа политсилы часто предлагали взятки
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
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